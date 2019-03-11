Тамбов, 11 марта, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 11 марта, в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание подгруппы «Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования» рабочей группы Государственного совета РФ. Итоги работы подгруппы, которую возглавил тамбовский губернатор, и выработанные основные предложения, войдут в доклад рабочей группы президенту страны Владимиру Путину, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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В заседании приняли участие заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, заместители губернаторов ряда регионов страны, внешние эксперты.

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Открывая обсуждение, Александр Никитин напомнил, что подгруппа «будет решать задачи, связанные с развитием системы дошкольного образования в контексте социальной политик». По его словам, на данном этапе «ключевой задачей» является подготовка материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации, на котором будут рассмотрены вопросы социальной политики в целом.

Как отметил Александр Никитин, доклад будет состоять из нескольких разделов. В частности, будет проанализирована существующая инфраструктура дошкольных образовательных организаций, механизмы развития вариативных форм дошкольного образования, а также групп присмотра и ухода. Отдельное внимание уделят мерам поддержки семей, имеющих детей, созданию условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, повышению компетентности родителей в вопросах образования и воспитания. В докладе также будут представлены лучшие практики регионов России по вопросам развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, привлечения инвестиций и повышения квалификации специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будет включен обзор международных практик по обеспечению доступности дошкольного образования.

Руководитель подгруппы сделал акцент на необходимости проведения в регионах встреч с семьями, как не имеющими детей, так и имеющими одного ребенка, двух, трех и более детей, о влиянии наличия гарантированного места в детском саду на принятие решения о рождении ребенка.

«Я сегодня уже встретился с мамами в одном из детских садов Тамбова. Разговор получился очень конструктивным, я услышал много интересных предложений», — поделился Александр Никитин.

Например, на встрече была высказана мысль о специализированном автобусе, который мог бы доставлять дошколят до детского сада. Об автобусе для дошкольников говорил и заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран.

Заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова подчеркнула, что одной из ключевых проблем является утверждение СНИПов и СанПиНов для частных и малокомплектных детских садов в части требований к площадям отдельных помещений. Кроме того, важно обеспечить молодых родителей доступной инфраструктурой для воспитания детей. Своей точкой зрения поделились представители Псковской, Рязанской, Ярославской областей, внешние эксперты.

Губернатор Александр Никитин отметил, что во всех выступлениях членов рабочей группы были озвучены важные аспекты развития дошкольного образования.

До 15 марта предложения членов подгруппы «Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования» будут отправлены в секретариат и в редакционную группу для включения в общий доклад рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика». Заседание Госсовета пройдет в апреле.