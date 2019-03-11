Севастополь, 11 марта, 2019, 18:01 — ИА Регнум. После того, как в Севастополе введут в эксплуатацию несколько многоквартирных домов, построенных в украинские времена, но до сих пор не введённых в эксплуатацию, власти города отменят все градостроительные послабления. Об этом 11 марта заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Сегодня принимаем постановление, которое де-факто устраняет введенные требования — факт постановки под надзор. Многие МКД из этого числа полностью достроены и подключены к коммуникациям. Самый яркий пример — дом по улице Челнокова, 19», — отметил губернатор.

По его словам, в целом в городе 28 проблемных жилых домов, требующих ввода в эксплуатацию. Наиболее известные из них: ЖСК «Вилла Дель Мар-2» на улице Шевченко, «Еврофутур Крым» в микрорайоне «Омега 2-А» и ЖСК «Лётчик» на проспекте Октябрьской революции.

«После того, как они будут сданы, изменения в постановления будут отменены. Это единственный способ, каким образом можно ввести эти дома в эксплуатацию», — заверил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя приняло постановление, которое позволит ввести в эксплуатацию жилые дома, которые со времён Украины не смогли узаконить из-за несоответствия градостроительным нормам РФ.

«Из постановления «О некоторых вопросах применения на территории Севастополя разрешительных документов в сфере строительства, выданных официальными органами Украины» убрали положение об условии, что объекты капстроительства учтены в горгосстройнадзоре как объекты, подлежащие строительному надзору на основании извещения о начале работ, представленных застройщиком до 1 июня 2016 года», — объяснил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Поправки имеют значение для домов, зарегистрированных в Госстройнадзоре до 1 июня 2016 года.