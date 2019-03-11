Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В 2018 году в Санкт-Петербурге были открыты 10 новых гостиниц суммарным номерным фондом 1 225 номеров. Об этом говорится в обзоре рынка гостиничной недвижимости Северной столицы, подготовленном международной консалтинговой компании Knight Frank.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический автобус в Санкт-Петербурге

В числе новых петербургских гостиниц — четыре отеля уровня 3* на 421 номер и 6 отелей категории 4* на 804 номера.

«Стоит отметить, что все новые гостиницы прошли официальную классификацию и подтвердили заявленный уровень 3−4*», — говорится в отчете.

По итогам 2018 года в Санкт-Петербурге в категории 3−5* работает 143 отеля суммарным номерным фондом 23,4 тыс. номеров. 55% рынка занимают гостиницы уровня 3*, однако наибольшее количество номеров представлено в гостиницах категории 4* (46% рынка), отметили аналитики.

«Лидерами по количеству качественного номерного фонда 3−5* являются Центральный (29%), Адмиралтейский (19%) и Московский (12%) районы. Прирост предложения составил 6%, при этом 77% номеров в семи новых отелях сосредоточены в первых двух районах, традиционно насыщенных качественным предложением», — добавили в Knight Frank.

Средний тариф размещения (ADR) в Санкт-Петербурге в 2018 году увеличился на 10,3%и составил 4 079 руб. за номер. Средний уровень загрузки гостиничных номеров увеличился на 3,5% и составил 68,7%.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2018 году Петербург посетило около 15 млн туристов.

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