Ворсино, Калужская область, 11 марта, 2019, 17:09 — ИА Регнум. 20-летняя гражданка Таджикистана была насмерть сбита пассажирским поездом №7983 на расстоянии около 800 м от железнодорожной станции «Ворсино» Калужской области Московской железной дороги. Как сообщили 11 марта корреспонденту ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, причиной происшествия стало несоблюдение правил нахождения на железнодорожных путях.

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Как установлено, девушка шла в направлении железнодорожной станции «Ворсино» в колее железнодорожного пути в наушниках, не реагируя на подаваемые предупреждающие сигналы приближающегося поезда. От полученных травм девушка скончалась на месте. На месте происшествия работала следственная группа. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в Калужской области на 117-м км перегона Шемякино — Малоярославец экспрессом Москва — Калуга была травмирована 20-летняя жительница города Малоярославец, которая шла вдоль железнодорожного полотна в наушниках и слушала плеер. Травмированная девушка была госпитализирована.