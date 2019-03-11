Нью-Йорк, США, 11 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Акции компании Boeing на фондовом рынке США рухнули на 11% после авиакатастрофы в Эфиопии, 11 марта передает агентство Reuters.

Павел Латышов ИА Красная Весна Боинг

Крушение вблизи Аддис-Абебы, которое унесло жизни 157 человек, стало вторым за полгода для модели Boeing 737 MAX8 — новой версии «737-го» лайнера, выпускаемой с 2017 года.

Расследование причин катастрофы не завершено, однако Эфиопия, Китай и Индонезия уже ввели запрет на полеты Boeing 737 MAX8.

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