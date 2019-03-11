Ярославль, 11 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Комиссия УФАС по Ярославской области признала обоснованной жалобу на аукцион по ямочному ремонту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы группы «Дороги Ярославля».

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общественники посчитали, что условия аукциона ограничивают конкуренцию и прописаны под конкретного победителя.

«Это означает и то, что общественники составляют правильные жалобы. Вместе с тем хотелось бы, чтоб поводов для этих жалоб не было вовсе, а торги проходили на честной и открытой основе. Ситуацию, при которой «Ярдормост» (государственное предприятие Ярославской области — ИА REGNUM ) берет контракт, а потом сдаёт его на субподряд ООО «Спички-Полено», мы уже проходили. И результат никого не устроил. А Нострадамус в своей книге писал, что результаты конкурса предполагались именно такими», — написали администраторы группы «Дороги Ярославля» в Facebook.

Это уже вторая жалоба общественников, по которой УФАС приостанавливает аукцион на ямочный ремонт. Стоимость контракта составляет 87,9 млн рублей. Заказчиком выступает агентство по муниципальному заказу Ярославля.

Теперь заказчик должен будет изменить условия аукциона, после чего торги возобновятся.