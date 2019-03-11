Рим, 11 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Итальянское государственное агентство по туризму представит крупный стенд на профильной выставке, которая пройдет 12−14 марта в Москве, сообщает Il Messaggero в понедельник, 11 марта.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Туристы в галерее Ватикана. Италия

В Риме придают большое значение туристическому потоку из России, особенно в части инвестирования в итальянскую недвижимость, «шопинг-туризма» и туризма класса люкс, сказано в публикации.

В период с 2015 по 2018 годы туристический поток из России в Италию вырос на две трети и составляет около 800 тысяч человек в год, что даже больше, чем в Испании, отмечают авторы. По этим данным, Италия — третье по популярности направление для российских туристов после Турции и Таиланда.