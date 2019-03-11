Москва, 11 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Обрушение СССР и крах советского коммунизма поволокли США и весь Запад в сторону чудовищной мутации: выяснилось, что после капитализма наступает нечто пострашнее капитализма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в третьей серии фильма «Измена под красной маской», опубликованной на портале YouТube 11 марта.

Вильям-Адольф Бугро. Данте и Вергилий в аду. 1850

«В пределах этого нечто расчеловечивание приобретает новый характер. Капитализм не топил в холодной воде эгоистического расчета само сущностное человеческое начало. Сущностное, на которое уже следующей оболочкой наворачивается классовое. Он это не топил.

Он не рассматривал свободу как свободу от человечности. Он рамку какой-то человечности держал. Он не говорил, ликующе, о конце Истории, конце гуманизма, конце проекта Человек. Всё это с неумолимостью наращивается внутри сверхдержавы №1, то есть США. И всей Западной цивилизации», — считает политолог.

Кургинян напомнил, что США неоднократно прямо говорили, что их главный враг теперь — это капитализм национальных суверенных государств. То есть на повестке дня сегодня стоит борьба классического капитализма, он же капитализм национальных суверенных государств, и посткапитализма, который ужаснее капитализма.

Эта реальность сформировалась после краха СССР и сопротивление ей предполагает союз всех исторических сил против сил постисторических и контристорических.

«На сегодняшнем этапе существования человечества борьба — это борьба не за коммунизм, а за Историю. При том, что никакая борьба за коммунизм в условиях отсутствия борьбы за Историю невозможна. Коммунизм сущностно, концентрированно историчен. Умирает История — умирает и коммунизм. Он хочет перехода от Истории к Сверхистории. А ему говорят, что Сверхистории не будет, будет постистория. А в ней воцаряется глобальный фашизм», — говорит Кургинян.

По его словам, новый глобальный фашизм формируется в процессе снюхивания американцев и бандеровской Украины. А этот «альянс» решил обзавестись в России псевдокрасными приспешниками для организации перестройки-2 и окончательного сокрушения и развала страны.

Не случайно «леваки» — это нацепившие красные маски «болотники», которым в действительности ненавистен народ России, а сами они готовы «снюхиваться с самым отпетым бандеровским отребьем», считает Кургинян.

Напомним, 15 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouТube вышла первая серия фильма Сергея Кургиняна «Измена под красной маской», 24 февраля вышла вторая серия, а 11 марта — третья. В фильме Кургинян говорит о подготовке второй перестройки, призванной завершить разгром российского государства при помощи «левых» сил.

Эта третья (после «болота» и стрелковского мятежа), псевдокрасная волна перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР, красной маской.