Москва, 11 марта, 2019, 19:02 — ИА Регнум. США стали главным опекуном бандеровцев потому, что украинское бандеровство может выполнить свою единственную функцию — истребить «чудовищных москалей», они же русские, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в третьей серии фильма «Измена под красной маской», опубликованной на портале YouTube 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

После Второй мировой войны державе №1, то есть США, нацистские, бандеровские, исступленно антирусские каратели стали нужны для того, чтобы расправиться с Россией. Никакую другую функцию, кроме карательной, по отношению, прежде всего, к русским они исполнять не могут.

Кургинян напомнил, что в Законе о порабощенных народах, 50-летие которого США отпраздновали 17 июля 2009 года, русский народ был назван народом-поработителем, который никто не собирался спасать от порабощения.

Его разработчиком был некий Лев Добрянски, украинский русофоб и бандеровец, дочь которого, Пола Добрянски, была заместителем государственного секретаря США в Администрации президента Буша-младшего. И суть закона в том, чтобы «спасти» другие «порабощенные народы», а русский народ согнать в некое гетто, которое затем при помощи бандеровских карателей будет уничтожено.

«И при этом уничтожении очень понадобятся бандеровские каратели. Да и для подрывных действий, приближающих час осуществления той мечты, которая олицетворяется данным законом, они тоже понадобятся. Это содействие осуществлению бандеровской мечты о ликвидации России с помощью США и Запада в целом — вот что обсуждается в нашем аналитическом сериале и одноименной книге. Это и только это», — говорит Кургинян.

Сегодняшнюю Украину все более настойчиво пытаются превратить в исступленно антирусского нацистского монстра. Сравнение Украины с нацистской Германией все в большей степени наполняется реальным содержанием — украинский народ подвергают определенному воздействию ради того, чтобы осуществилась искомая русофобческая бандеровская мутация.

«Дерусификация Украины, разгром России и искоренение коммунизма рассматривались бандеровцами как некое триединство. <…> Единственный «социализм» в кавычках, на который бандеровцы молились, — это гитлеризм, то есть немецкий национал-социализм. Который они хотели исповедовать в сочетании с украинским национал-социализмом. Большой нацизм Гитлера плюс малый нацизм Украины — вот основная идеологема бандеровщины», — поясняет Кургинян.

По его словам, сегодня возникла новая редакция этой идеологии, в рамках которой старшим братом стала не нацистская Германия, а ультраимпериалистические США. Без «старшего брата» Россия националистической Украине не по зубам: сначала на такую роль бандеровцы выбрали Гитлера и подобострастно ему служили, а после 1945 года они поняли, что таким старшим братом, способным подсобить им в уничтожении России, являются США.

Эта редакция бандеровщины уже сформировала новое ядро проводимой реальной украинской политики. Новая бандеровщина на Украине возобладает, когда ядро сформирует периферию. Пока это останавливает сопротивление Донбасса и Крыма, а также политика, проводимая Россией.

«Главным опекуном бандеровцев была сверхдержава №1, она же США. А зачем ей это было нужно? Зачем ей нужны нацистские, бандеровские, исступленно антирусские каратели? Ни нынешняя российская власть, ни наше так называемое гражданское общество не хотят доопределяться, давая ответ на этот вопрос. А без такого доопределения мобилизация невозможна», — заключает политолог.

Напомним, 15 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouTube вышла первая серия фильма Сергея Кургиняна «Измена под красной маской», 24 февраля вышла вторая серия, а 11 марта — третья. В фильме Кургинян говорит о подготовке второй перестройки, призванной завершить разгром Российского государства при помощи «левых» сил.

Эта третья (после «болота» и стрелковского мятежа), псевдокрасная волна перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР, красной маской.