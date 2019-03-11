Москва, 11 марта, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Банк России продолжает бороться с инфляцией путём сокращения денежной массы, что в российских условиях ведёт к её росту, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 год

«У нас по итогам прошлого года высокая инфляция, но её не могло не быть, потому что была девальвация, — сказал Хазин.- У нас рубль девальвировался примерно на 15−20%. Таким образом, инфляция должна быть около 10%. Официальные цифры говорят о 10,1% Это индекс дефлятора. В этих условиях Банк России решил бороться с инфляцией путём сокращения денежной массы. Но борьба с инфляцией через сокращение денежной массы в наших условиях ведёт не к уменьшению инфляции, а к её росту. И по этой причине мы получим по итогам 2019 года то, что инфляция вырастет и будет около 12%, а экономический спад продолжится. Уровень жизни населения упадёт, а ВВП уменьшится. То есть безработица вырастет, а внутренний спрос понизится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России в феврале выросли в среднем на 0,4%, за период с начала года — на 1,5%, в годовом выражении — на 5,2%. В том числе, как сообщается, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,3%, услуги — на 0,2%.