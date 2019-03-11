Москва, 11 марта, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Чтобы в РФ начался приток иностранных инвестиций, нужно, чтобы заработали их внутренние источники, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о падении инвестиционной привлекательности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Говорить о том, что иностранные инвестиции будут, как и прежде, играть главную роль в развитии российской экономики, невозможно, — сказал Хазин. — Вообще это было изначальной ошибкой — делать упор на иностранные инвестиции, но это модель Вашингтонского консенсуса. И эта линия продолжается. Нам же нужно создать внутренние источники инвестиций. И как только они заработают, иностранные придут сразу же, поскольку когда в стране экономический бум, это всегда радует. Но до тех пор пока экономику и финансы РФ контролирует либеральная команда в лице Силуанова и Набиуллиной, рассчитывать на это достаточно наивно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как показали результаты опроса, проведённого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и агентством FleishmanHillard Vanguard, в 2018 году только 10% зарубежных инвесторов отметили положительную динамику предпринимательского климата в РФ, тогда как годом ранее — в 2017 году — их доля составляла 33%. Не увидели изменений 40% инвесторов против 45%.