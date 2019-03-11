Вашингтон, 11 марта, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Результаты ежегодной симуляции военного конфликта между США и их вероятными противниками свидетельствуют о неспособности американских вооруженных сил победить Россию и Китай без применения ядерного оружия, сообщает 11 марта издание Breaking Defense.

Цитата из к/ф «Система безопасности». реж. Сидни Люмет. 1964. США Американцы планируют ядерный удар по СССР

Издание уточняет, что к такому выводу пришли специалисты стратегического исследовательского центра RAND Corporation, ежегодно проводящего в интересах правительства и вооруженных сил симуляцию войны между США и их противниками.

По мнению исследователей, огромный военный потенциал США имеет много уязвимых мест, а модернизация вооружений, проводящаяся в России и в Китае, заметно усиливает эти слабые места.

Стоит отметить, что одним из главных выводов доклада RAND Corporation является необходимость дополнительно выделить порядка $24 млрд для устранения этих проблем.