ЦБ: долги российских граждан перед банками продолжают расти
Москва, 11 марта, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Банк России фиксирует продолжающийся рост долговой нагрузки населения. Об этом 11 марта заявила первый замглавы регулятора Ксения Юдаева на финансовом форуме РСПП.
«Существенно снизились процентные ставки, но в последнее время начала расти вновь долговая нагрузка. Сейчас кредитование замедляется потребительское немножко, но тем не менее долговая нагрузка продолжает расти», — приводит её слова RNS.
Юдаева сообщила, что в связи с этим Банк России вводит коэффициент долговой нагрузки и рассматривает возможность введения новых мер с его использованием с октября 2019 года.
Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля сообщалось, что общая кредитная задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей.
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