Тутаев, Ярославская область, 11 марта, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Жители Тутаевского района Ярославской области получили счета за электроэнергию за 2016 год, рассказали корреспонденту ИА REGNUM сами жители.

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Дополнительные суммы появились в квитанциях за февраль и составляют от 2 до 10 тысяч рублей. Компания «ТНС энерго Ярославль» сделала перерасчет тем жителям, которые на 2016 год имели счетчики с истекшим сроком поверки. Им провели дополнительные начисления не по показаниям счетчиков, а по нормативу потребления.

«У нас эти счетчики исправно работали, мы платили по ним. Платежи принимали и никто не говорил, что будут считать как-то иначе. Говорили, что счетчик неплохо бы заменить, но требования не было. А теперь моей дочке пришел счет в 4 тысячи рублей за 2016 год, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Тутаева Александр Розанов. — Я считаю, что это безобразие. Я обратился к главе Тутаевского района и тутаевскому межрайонному прокурору. Если нужно, буду обращаться дальше».

Как сообщает тутаевская газета «Берега», перерасчет коснулся более тысячи жителей района, в основном — Тутаева и поселка Константиновский.

Как сообщили в компании «ТНС энерго Ярославль», таким образом энергетики пытаются взыскать задолженность потребителей. Она возникла как разница между фактически потребленной электроэнергией по показаниям общедомовых приборов учета и тем, что было оплачено жителями по индивидуальным счетчикам. Сначала эту задолженность энергетики пытались взыскать с управляющих компаний как затраты на общедомовые нужды. Но в итоге часть сумм были выставлены на жителей.

«Следует отметить, что суммы доначислений сформированы по результатам проверки контррасчетов управляющих компаний, исходя из нормативов потребления электрической энергии в жилых помещениях. Эти нормативы установлены Постановлением Правительства Ярославской области от 10.08.2012», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

По информации тутаевской газеты «Берега», глава района выступил на стороне потребителей. Он также намерен обратиться в различные надзорные органы. В «ТНС энерго Ярославль» говорят, что потребители могут обратиться в компанию с заявлением о перерасчете размера платы, если на то есть законные основания.