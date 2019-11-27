Москва, 11 марта, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров госпитализирован. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает «Пятый канал».

Цитата из т/с «Кухня». реж. Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов. 2012. Россия Дмитрий Назаров в роли Виктора Баринова, шеф-повара московского ресторана

По данным телеканала, Назаров сам обратился к медикам из-за сильных болей в спине.

После того как было проведено обследование, врачи приняли решение о госпитализации Назарова. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.

Назаров снимается в кино с 1984 года. Он сыграл множество ролей в различных фильмах, а также телесериалах. Назаров озвучил большое количество компьютерных игр, а также исполнил ряд ролей на сцене нескольких театров.