Киев, 11 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Фракция «Блок Петра Порошенко» предложила создать временную следственную комиссию Верховной рады для изучения фактов подкупа избирателей штабом лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом 11 марта заявил на заседании согласительного совета парламента глава фракции БПП Артур Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Наша фракция требует создать временную следственную комиссию, которая изучит факты подкупа избирателей «пирамидами» Тимошенко, механизмы отмывания денег сомнительного происхождения через избирательный фонд Юлии Тимошенко и попытки ее соратников за деньги избавиться от одного из оппонентов избирательной гонки. Просим все парламентские фракции предоставить своих представителей в эту ВСК», — сказал Герасимов.

По его словам, ВСК займется расследованием фактов подкупа и отмывания денег через избирательный фонд Тимошенко.

«Наша фракция возмущена цинизмом и беспринципностью Юлии Тимошенко и её команды, которые деньгами неизвестного происхождения, пытаются купить победу на выборах. Три недели назад правоохранители раскрыли масштабную пирамиду подкупа избирателей, для создания которой были привлечены российские кураторы. Журналисты нашли свидетельства, что Тимошенко готова была тратить около 1 млрд грн. (37,9 млн долл. — ред.) на область. Также стало известно, что избирательный фонд наполнялся через подставные лица — кассиров, уборщиц, безработных, которые жертвовали сотни тысяч и миллионы гривен. Это похоже на отмывание «грязных» денег, полученных преступным путем или средств российского происхождения», — сказал Геращенко.

Он также считает, что в преддверии выборов украинские политики забыли об опасности «гибридной агрессии» Кремля.

«В предвыборных баталиях много кто забыл, что в стране идет гибридная агрессия со стороны России. На масштабном влиянии России в украинские выборы отмечают и ведущие западные издания… Поверьте, как только россияне почувствуют нашу слабость, они опять предпримут попытки наступления и оккупации наших следующих городов», — добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале служба безопасности Украины провела ряд обысков в нескольких регионах Украины. Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что основанием для следственных действий стала информация о создании преступной организации, целью которой было вмешательство в выборы президента. В спецслужбе заявили, что глава преступной организации — один из народных депутатов Украины. По данным телеканала «Прямой», руководитель преступной группы — нардеп от парламентской фракции «Батькивщина» Руслан Богдан.

Напомним, 1 марта Тимошенко заявила, что украинские бизнесмены финансируют партию «Батькивщина» через подставных лиц.

«Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, а нас поддерживают по всей стране, — они не могут этого сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирают у них все, что у них есть. И это террор, который идет по всей стране», — рассказала Тимошенко.