Красногорск, 11 марта, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Если проект строительства Щёлковского дублёра в Москве осуществят, природе национального парка «Лосиный остров» будет нанесён значительный ущерб, заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

Алексей Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869

Ранее с просьбой сократить площадь национального парка «Лосиный остров» на 100 гектаров для реализации проекта по модернизации Щёлковского шоссе к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву обратился глава Московской области Андрей Воробьёв.

В первую очередь, урон может коснуться лесопарка «Алексеевская роща», вошедшего в состав памятника федерального значения в 1990 году. Объект обладает важным историко-культурным значением и связан с именем царя Алексея Романова.

По мнению эколога, тот факт, что проект модернизации шоссе решается в ущерб экологии региона, говорит о том, что региональные, столичные и федеральные власти не готовы решать проблему интенсивной и беспорядочной урбанизации московского региона, которое провоцирует социально-экономические, в том числе и транспортные проблемы. Хлынов отметил, что в Подмосковье продолжается тенденция активного строительства жилья, в большой степени это касается и Щёлковского направления. Некоторое время назад одна из компаний возвела микрорайон «Янтарный» в охранной зоне Лосиного острова, также существует проблема многоэтажного строительства в деревне Лукино восточной части «Лосиного острова».

«Это всё провоцирует и нагнетает транспортные проблемы. Необходимо сдерживать урбанизацию и создавать лесопарковый защитный слой Москвы и Подмосковья», — отметил он.

Для минимизации ущерба от строительства трассы, в первую очередь, необходимо не принимать решения по отчуждению территорий в составе национального парка.

Отметим, в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, а также противоречит целям и задачам национального парка. В частности, речь идёт о строительстве магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, строительства и эксплуатации хозяйственных и жилых объектов.

При этом строительство допускается в отношении объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населённых пунктов. И на территории «Лосиного острова» такие населённые пункты, транспортное сообщение которых может улучшить строительство дублёра, есть. Таким образом, если территории будут оставлены в составе национального заповедника, контроль над ситуацией возьмёт Минприроды РФ, и в границах особо охраняемой природной территории будет проведена экологическая экспертиза. Её результаты смогут повлиять на особенности проектных решений при строительстве трассы.

«Решения могут быть связаны с тем, чтобы где-то трассу поднять на эстакаду, сдвинуть её в рамках существующего шоссе или сделать тоннель. Мы призываем чиновников не отчуждать из национального парка какие-либо территории, рассмотреть альтернативные варианты и принять такие решения такие, которые нанесут наименьший ущерб природным комплексам национального парка», — заключил Антон Хлынов.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Воробьёв попросил у Дмитрия Медведева разрешения изменить границы национального заповедника федерального значения «Лосиный остров».

Губернатор Подмосковья мотивировал строительство «современной трассы» необходимостью разгрузить восточное направление, которое является одним из самых загруженных на сегодняшний момент — Щёлковское шоссе, Звёздный городок и Балашиху. В качестве аргумента чиновник привёл данные, что федеральная трасса давно не реконструировалась, и 75% жителей проголосовали за её модернизацию. При этом неизвестно, какое число жителей будет готово пожертвовать зелёной зоной национального заповедника, а также сколько людей в регионе сейчас страдает от возрастающей плотности застройки, вследствие чего и возникают многие транспортные коллапсы.