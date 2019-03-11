Киев, 11 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в разрушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и завил, что на Украине намерены начать строить ракеты, сообщил 11 марта сайт президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, ДРСМД удерживал Украину от создания ракетного оружия, но теперь страна не связана никакими ограничениями:

«Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет, а значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оборудования увеличенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника», — заявил Порошенко.

Напомним, в феврале 2019 года бывший посол США на Украине Стивен Пайфер рассказал, что Украина получит право строить собственные ракеты после выхода России и США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные высказывания Порошенко в Госдуме России оценили, скорее, как приглашение странам НАТО разместить свои ракеты на Украине, а не как реальную задачу украинской промышленности.

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