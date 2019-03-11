Украина намерена начать строить высокоточные ракеты — Порошенко
Киев, 11 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в разрушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и завил, что на Украине намерены начать строить ракеты, сообщил 11 марта сайт президента Украины.
По его словам, ДРСМД удерживал Украину от создания ракетного оружия, но теперь страна не связана никакими ограничениями:
«Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет, а значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оборудования увеличенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника», — заявил Порошенко.
Напомним, в феврале 2019 года бывший посол США на Украине Стивен Пайфер рассказал, что Украина получит право строить собственные ракеты после выхода России и США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Как сообщало ИА REGNUM, подобные высказывания Порошенко в Госдуме России оценили, скорее, как приглашение странам НАТО разместить свои ракеты на Украине, а не как реальную задачу украинской промышленности.
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