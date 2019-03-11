Киев, 11 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. На Украине нет «полицейского государства», поскольку силовые структуры получили разные центры влияния и даже конкурируют между собой. Об этом 11 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

«Мы на эфирах и ток-шоу много говорим о России, как мы должны от неё отличаться, чего у нас нет и что у них есть. У нас, к счастью или, к несчастью (у медали есть две стороны) появилось противостояние силовиков. На этих выходных мы увидели действия «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Часто эту организацию журналисты связывают с действующим министром МВД Аваковым, которая по факту пришла сорвать митинг, а с другой стороны, спровоцировать у Администрации президента акцию… Когда все силовые структуры и органы подконтрольны одному человеку или группе людей и строго выполняют их приказ, появляется название «полицейское государство», — напомнил Раимов.

Он сообщил, что в судебно-правоохранительной системе Украины появилась система сдержек и противовесов.

«Когда между силовиками нет единого центра, когда каждая структура занимается своими делами и не скромничают в подставе другой, чтобы показать насколько она неэффективна, в этом появляется истина. Тогда улучшается работа силовых структур. Они начинают контролировать друг друга, они подсматривают друг за другом. В этом нет ничего плохого… В нашей стране судьи не переваривают ни милицию, ни прокуроров. Прокуроры с удовольствием подставят полицию и постоянно противодействуют с судьями. Так работает этот круг. В этом противодействии появляется система сдержек и противовесов. Отчасти она не такая плохая, как ее можно было бы представить. Когда противостояние доходит до открытых перестрелок как это было в Бразилии, то это, конечно, плохо», — добавил Раимов.

Он назвал акцию протеста «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Черкассах и Киеве «чистой политикой».

«Беру социологию, у нас очень мало радикально настроенных людей. По сравнению с 2013 годом еще меньше людей, которые готовы выйти на улицу, чтобы показать свой протест и поменять власть. Этот процент намного ниже чем в 2013 году… На 2012 год «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие националистические организации имели больше власти и влияния, чем они имеют сейчас. Сегодня большая часть уличных, праворадикальных, националистических организаций, называйте их как хотите, подконтрольны силовым структурам. В 2012 году было не так… На 2019 год все действия этих организаций подконтрольны и направляемы силовыми структурами. Уровень национализма невысокий, ниже чем на 2013 год», — заверил Раимов.

Политтехнолог прогнозирует противостояние силовых структур до конца президентской кампании.

«В ближайшие две недели и месяц, если действующий президент попадет во второй тур, мы будем говорить о противостоянии силовиков, о том, как одни будут кошмарить других. С одной стороны, это политика, потому что выборы. С другой стороны, вместе с делом Гладковских можно говорить, что это длительная игра, которая будет обсуждаться как противостояние силовиков», — подытожил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Черкассах члены организации «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели протест по случаю визита в город президента Порошенко. Активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в «Укроборонпроме» и СНБО. Протестующие хотели подойти ближе к сцене, где выступал Порошенко, однако этому помешали правоохранители. В результате вспыхнула потасовка, пострадали 22 полицейских, из них 19 госпитализированы.

Кроме того, 9 марта в Киеве на Майдане дружинники «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также провели акцию с требованием арестовать бывшего первого замсекретаря СНБО Гладковского и его сына за разворовывание бюджетных средств «Укроборонпрома».

При этом у здания администрации президента активисты устроили столкновения с силовиками при попытке прорвать кордон сотрудников нацполиции и нацгвардии. При потасовке задействовали взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ