Москва, 11 марта, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Нефтяной рынок 8 марта сделал подарок своей волатильностью не только прекрасным дамам, но и мужчины оценили. После недельных колебаний в районе 1−2%, пятничный разбег падения нефти марки Brent составил 4,5% и внутридневной рост на 2,6%. WTI повела себя более скромно: упала на 3,5%, после чего восстановилась на 3%, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как от истинной леди, после бурного праздника в ближайшие дни стоит ждать небольшого затишья и набора позиций с возможной коррекцией WTI до $56 ровно за баррель и $66 за бочку нефти марки Brent», — пояснила эксперт.

Однако консолидация не затянется, поскольку после отчета Международного энергетического агентства может будет увидеть драйверы для грядущей волатильности нефтяного рынка.

«Так, по сообщениям, США намерены стать чистым экспортером нефти к 2021 году и вскоре превзойдут Россию и соперника из Саудовской Аравии, которая в настоящее время является крупнейшим в мире экспортером нефти. Насколько справится ОПЕК с поддержанием баланса добычи и экспорта — сложный вопрос», — отметила Ланис.

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