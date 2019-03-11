Красноярск, 11 марта, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Мужская и женская команды Казахстана по шорт-треку стали бронзовыми призерами эстафеты на Универсиаде-2019 в Красноярске, сообщили 11 марта в пресс-службе управления культуры и спорта Астаны.

Krsk2019.ru Сборная Казахстана по шорт-треку. Зимняя Универсиада-2019

В финальном забеге среди женщин состязались сборные России, Казахстана, Южной Кореи и Японии. Первое место досталось российским спортсменкам, второе место у сборной Японии.

В мужском забеге в финале состязались команды тех же стран. Первое место заняли спортсмены из Южной Кореи, второе — из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта женская команда Казахстана по шорт-треку заняла третье место на Универсиаде-2019 года в Красноярске. После финиша финального забега судьи дисквалифицировали команду Южной Кореи, что позволило девушкам из Казахстана занять третье место.