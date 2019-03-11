Берлин, 11 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Большинство жителей Германии выступают против досрочного ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, передает канал n-tv 11 марта.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

Как показал последний опрос RTL/n-tv-Trendbarometer, 67% респондентов не хотят досрочного ухода Меркель. Схожие результаты дают и другие опросы. Согласно исследованию института Forsa, за досрочную отставку выступают 29% населения. В случае, если бы Меркель объявила о своей отставке, 56% респондентов сочли бы уместным созыв внеочередных парламентских выборов.

Согласно статистике, за уход Меркель выступают в первую очередь избиратели правой партии «Альтернатива для Германии» — около 75% их электората.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Ангела Меркель официально объявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Срок ее полномочий истекает в 2021 году. В декабре 2018 года после 18 лет руководства партией «Христианско-демократический союз» Меркель уступила свое место Аннегрет Крамп-Карренбауэр.