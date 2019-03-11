Каракас, 11 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Телекомпания ABC сообщила о заявлении советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. 10 марта Джон Болтон сказал, что Николас Мадуро не отдает приказ об аресте Хуана Гуайдо потому, что «боится, что если он отдаст этот приказ, он не будет выполнен».

Kremlin.ru Николас Мадуро

Самозванец Хуан Гуайдо в свою очередь решил поднять вопрос перед Национальной ассамблеей о введении в Венесуэле чрезвычайного положения. Причина — проблемы в энергетике.

7 марта около 17 часов по местному времени произошла авария на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». По имеющейся информации, электричество было отключено в 21 штате из 24, в том числе в Каракасе. В столице Венесуэлы было остановлено метро. По всей стране возникли перебои мобильной связи.

Правительство Венесуэлы объявило причиной остановки ГРЭС диверсию, кибератаку из США. В настоящее время, по сообщению властей, энергоснабжение восстановлено на 70 процентов.

Следует заметить, что самозванцу Хуану Гуайдо удалось практически беспрепятственно вернуться в страну. Правда, со второго раза. Борт, на котором он летел с территории Эквадора, был развернут в воздухе венесуэльскими ВВС.

Однако позже он прилетел обычным пассажирским рейсом из Колумбии. В его паспорте поставили штамп о въезде в страну. В аэропорту Каракаса его встречали послы иностранных государств, чтобы он избежал ареста. Однако такой попытки даже не предпринималось.

Эксперты полагают, что половинчатые меры законного правительства Венесуэлы не дадут нужного результата, инициатива может быть перехвачена оппозицией, а власть потеряна. Если человек нарушил закон, речь идет о Хуане Гуайдо, значит, в отношении него должны применяться установленные законом процедуры. В данном случае возбуждение уголовного дела, арест, содержание под стражей.