Москва, 11 марта, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Поднялась цена на автомобили марки Ford семейств Focus, Fiesta, Kuga и Mondeo, 11 марта сообщает сайт «Цена Авто».

Логотип Ford

Меньше всего цены выросли на «всемирный» Ford Mondeo — всего на 9 тыс. рублей, их стоимость составляет от 1 556 000 рублей. Больше всего подорожала модель Ford Fiesta — на 19 тыс. рублей. Стоимость легкового автомобиля Ford Fiesta начинается от 849 тыс. рублей. Все комплектации Ford Focus подорожали на 17 тыс. рублей. В этом году их стоимость в базовой комплектации превысила миллион рублей.

Напомним, что в феврале этого года компания Ford уже повышала цены на свои автомобили. Тогда подорожали модели семейств Kuga и Focus.

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