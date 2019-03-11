Киев, 11 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в настоящий момент составляют 9,297 млрд кубометров топлива.

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Соответствующие данные обнародовал оператор газотранспортной системы Украины — госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.

Согласно источнику, с начала сезона отбора газа из хранилищ запасы сократились на 46%, или на 7,896 млрд кубометров топлива.

Также «Укртрансгаз» отмечает, что запасы газа в ПХГ Украины на 2,3% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (тогда было 9,092 млрд кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 30%.

Отметим, что практически всю зиму запасы газа в ПХГ Украины были на 4−5% меньше, чем на аналогичные даты 2018 г. Изменение динамики объясняется большим энергетическим кризисом, который настиг Украину в начале марта прошлого года и спровоцировал сильный расход топлива.

В «Нафтогазе Украины» тем временем заявили, что запасов газа в ПХГ в любом случае хватит для стабильного окончания отопительного сезона.

ИА REGNUM напоминает, что для отопительного сезона 2018−2019 гг. Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является максимальным показателем за последние 6 лет.