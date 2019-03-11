Токио, 11 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Власти Японии намерены приступить к разработке технологий уничтожения космического мусора, который находится на орбите Земли, сообщает 11 марта Tokyo Shimbun.

Орбитальный мусор

Отмечается, что речь идет в том числе о снятии с орбиты и утилизации отработанных ступеней ракет-носителей длиной 10−15 метров и диаметром около пяти метров.

Приступить к разработке в Японии планируют с 1 апреля 2019 году, а запустить такой аппарат — в 2024 финансовом году. На первые разработки в текущем финансовом году планируется выделить $2,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские ученые впервые добились практического успеха в борьбе с космическим мусором. Видео успешного захвата мусора было опубликовано в YouTube.

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