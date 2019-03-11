Москву покидает выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера»
Москва, 11 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Москве закрывается выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний», на которой представлены произведения супружеской пары известных мексиканских художников. Она проходила в Центральном выставочном зале «Манеж».
Произведения собраны из частных коллекций и музеев Европы, Латинской Америки, из собраний ГМИИ имени Пушкина и музея Долорес Ольмедо (Мехико). На выставке представлено более 90 полотен, рисунков, литографий, а так же манекены в национальных костюмах Фриды Кало и копия медицинских корсетов, на которых она рисовала в больнице.
На свои картины Фрида перенесла боль, испытываемую в жизни, как физическую, так и душевную, об этом рассказывают такие картины как «Автобус», «Сломанная колонна», «Больница Генри Форда», «Несколько царапин». Про свою жизнь она сказала: «В моей жизни было две аварии, одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего». Непростая судьба взаимоотношений в семейной паре прослеживается в живописных работах и подтверждается в архиве собранных писем.
На картинах Диего Ривьеры жизнь предстаёт совсем в другом виде. На них сочетаются знания мексиканского творчества и европейского искусства, он экспериментирует с портретами и пейзажами, а также учитывает новые модные тенденции модернизма. Герои его полотен — женщины, революционеры, крестьяне, показанные в ежедневном труде. Ривьера стал одним из основателей в монументальной живописи, расписав большое количество стен и создав таким образом малую форму фрески.
Читайте также: Великий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
На выставке также представлены работы других мексиканских мастеров.
Читайте также: Фрида Кало — талант в терновом ожерелье