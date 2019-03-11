Москва, 11 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Москве закрывается выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний», на которой представлены произведения супружеской пары известных мексиканских художников. Она проходила в Центральном выставочном зале «Манеж».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Произведения собраны из частных коллекций и музеев Европы, Латинской Америки, из собраний ГМИИ имени Пушкина и музея Долорес Ольмедо (Мехико). На выставке представлено более 90 полотен, рисунков, литографий, а так же манекены в национальных костюмах Фриды Кало и копия медицинских корсетов, на которых она рисовала в больнице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Копия медицинского корсета на которых рисовала Фрида Карло в больнице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Копия медицинского корсета на которых рисовала Фрида Карло в больнице

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

На свои картины Фрида перенесла боль, испытываемую в жизни, как физическую, так и душевную, об этом рассказывают такие картины как «Автобус», «Сломанная колонна», «Больница Генри Форда», «Несколько царапин». Про свою жизнь она сказала: «В моей жизни было две аварии, одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего». Непростая судьба взаимоотношений в семейной паре прослеживается в живописных работах и подтверждается в архиве собранных писем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрида Кало. Портрет доньи Розиты Морильо. 1944 (фрагмент)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрида Кало. Портрет доньи Розиты Морильо. 1944 (фрагмент)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

На картинах Диего Ривьеры жизнь предстаёт совсем в другом виде. На них сочетаются знания мексиканского творчества и европейского искусства, он экспериментирует с портретами и пейзажами, а также учитывает новые модные тенденции модернизма. Герои его полотен — женщины, революционеры, крестьяне, показанные в ежедневном труде. Ривьера стал одним из основателей в монументальной живописи, расписав большое количество стен и создав таким образом малую форму фрески.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

На выставке также представлены работы других мексиканских мастеров.

Фигура сидящей женщины с чашей . Западная Мексика. 100-250 гг до н.э

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мексиканские художники . Выставка«VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера»

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