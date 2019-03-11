Чебоксары, 11 марта, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Чувашские полицейские задержали злоумышленника, похитившего из зоовыставки попугая ценной породы стоимостью порядка 180 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии, в краже подозревается 20-летний житель Ставропольского края, проработавший в животном уголке меньше месяца.

МВД по Чувашии Украденная птица возвращена владельцам

10 марта в отдел полиции в Чебоксарах обратились работники передвижной зоовыставки, заявившие о пропаже попугая породы ара стоимостью порядка 180 тысяч рублей. Экзотическая птица была выставлена в одном из торговых центров столицы республики.

Под подозрение попал 20-летний житель Ставропольского края, который проработал в зоовыставке меньше месяца, при этом отсутствовал на рабочем месте, когда обнаружилась пропажа птицы, и не отвечал на звонки.

«Подозреваемый был задержан во Владимирской области на одной из железнодорожных станций. Молодой человек вместе с попугаем был снят с поезда сообщением Казань-Москва и доставлен обратно в Чебоксары», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным полиции, мужчина ранее неоднократно судим за кражу, побои и угрозу убийством, а на момент задержания находился в федеральном розыске за уклонение от исполнения наказания в виде обязательных работ за предыдущую судимость. Попугай возвращен законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Напомним, в 2016 году в Чебоксарах из зооуголка в детском парке Николаева похитили фазанов, цесарок, кур и гуся была. В ходе проверки лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за похожие хищения, полицейские вышли на 33-летнего чебоксарца. При осмотре его жилища и хозяйственных построек были обнаружены куры и цесарки, при этом часть птиц уже оказались мертвыми. Свою вину ранее неоднократно судимый за кражу кур мужчина признал сразу. По его словам, он увлекается коллекционированием разных видов пернатых. По данному факту было возбуждено уголовное дело.