Москва, 11 марта, 2019, 15:22 — ИА Регнум. ГИБДД предлагает внести в госстандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности. В междугородних пассажирских перевозках эта мера может иметь смысл для обеспечения безопасности пассажиров, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

«Эти автобусы перемещаются на скоростных трассах, где цена ошибки водителя слишком велика. Поэтому, кстати, в цену билетов входит и страховка. А значит, в дополнение к уже введенным в междугороднем транспорте обязательным ремням безопасности не помешает и внедрение подушек безопасности», — полагает эксперт.

Однако, совершенно понятно, что оборудование подушками безопасности резко поднимет стоимость автобусов, а значит, и цену билетов. Производители выиграют, но перевозчики могут проиграть — у них вырастут затраты, а высокие тарифы отпугнут часть пассажиров.

«Но если в случае с междугородними автобусами эта мера и имеет смысл, то по отношению к рейсовым городским автобусам она выглядит излишней: здесь нет таких скоростей, даже ремни безопасности еще не внедрены, а рост стоимости перевозок ударит по значительно большему кругу пассажиров», — считает Калачев.

Подробнее: Автобусы в России предложили оснастить подушками безопасности

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут оборудовать подушками безопасности пассажирские автобусы, чтобы свести к минимуму тяжкие последствия при ДТП. С соответствующим предложением выступили представители ГИБДД РФ.

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