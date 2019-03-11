Екатеринбург, 11 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Экстренно севший в Баку самолет Бахрейн — Москва досматривается ради обеспечения безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе авиаперевозчика «Уральские авиалинии».

Максим Додонов ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Самолёт U6−1116 запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности. Посадка выполнена благополучно», — сообщили в пресс-ведомстве.

Представители авиаперевозчика также прояснили, что послужило поводом для экстренной посадки:

«При выполнении рейса экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту ВС», — заявили в пресс-службе.

Напомним, 11 марта СМИ сообщили о вынужденной посадке в Баку российского пассажирского самолёта Бахрейн — Москва. Авиалайнер мог сесть из-за записки о якобы находящейся на борту бомбы.