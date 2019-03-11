Джакарта, 11 марта, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что план сокращения отходов, направленный на сокращение 70% пластиковых отходов в Индонезии к 2025 году, получил высокую оценку различных сторон на глобальном уровне, сообщает Antaranews.

(сс) Michael Coghlan Пластиковые бутылки

Министерство по морским делам, министерство промышленности и министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии работают с институтом глобального партнерства в области пластики, которое состоит из деловых людей, общественных групп и заинтересованных сторон, для преодоления загрязнения пластиком.

Известно, что это последнее усилие в амбициозном национальном плане действий Индонезии по сокращению пластиковых отходов в океане на 70% и твердых отходов на 30%.

«Если этот план будет реализован, наши дети и внуки смогут наслаждаться пресной водой по всей Индонезии», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Издание отмечает, что в вопросе борьбы с пластиковыми отходами Индонезия сотрудничает с организацией Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года правительство Джакарты через агентство по окружающей среде специального округа Джакарты провело различные мероприятия, посвященные национальному дню борьбы с мусорными отходами.