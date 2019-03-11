Москва, 11 марта, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дениса Тихонова на должность министра правительства столицы, руководителя департамента экономической политики и развития города. Соответствующее распоряжение опубликовано 11 марта на официальном портале мэра.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Прежний глава департамента Владимир Ефимов освобождён от должности. При этом он сохранил пост вице-мэра.

Тихонов до настоящего времени занимал пост генерального директора корпорации развития Дальнего Востока. Ранее он трудился в правительстве Тульской области.