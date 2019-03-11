Москва, 11 марта, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Автоэксперт Алексей Хресин констатировал, что ни внедорожники, ни даже «паркетники» более не актуальны для России. Математически или статистически с ним трудно спорить, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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«Дороги в РФ улучшаются — это факт. Как факт и то, что большинство автовладельцев концентрируется в больших городах, где оптимально использовать седаны и хэтчбеки. В общем массиве это так и есть, но жизнь на наших пространствах не состоит из одного массива», — отметил эксперт.

Широкий выбор моделей и модификаций позволяет выбирать каждому машину для себя, для своих особых нужд и сочетания условий. Конечно, что часовых стояний в городских пробках лучше всего иметь малолитражку с экономичным двигателем и автоматической коробкой передач.

«Но не факт, что она окажется на высоте при выезде в сельскую местность с грунтовой дорогой в дождь и удовлетворит заядлого рыболова или охотника. Им точно не помешает механика с подключаемым полным приводом. А фермерам использовать пикап сподручнее для перевозки грузов по полям и проселочным дорогам», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, автоэксперт Алексей Хресин заявил, что для российских дорог наиболее оптимальными автомобилями являются седаны и хэтчбеки.

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