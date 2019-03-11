Ярославль, 11 марта, 2019, 14:56 — ИА Регнум. «Корпорация развития Ярославской области» приобретает автомобиль Toyota Executive Lounge за 5,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.com Toyota Executive Lounge

АО «Корпорация развития Ярославской области» было создано в 2017 году путем преобразования «Ярославского индустриального парка». На момент создания 99% акций общества принадлежали правительству Ярославской области.

Анализ закупок компании показывает, что приобретение дорогих автомобилей — одно из главных направлений деятельности корпорации. В 2018 году компания купила легковые автомобили за 2,1 млн, 4,8 млн, 1,7 млн.

Все остальные закупки составили около 31 млн. Самыми затратными из них стали организация стенда Ярославской области на Петербургском экономическом форуме (9,9 млн), строительство сетей канализации для ярославского индустриального парка (6,6 млн), изготовление презентационной продукции для того же форума и питание делегации (2,8 млн), создание мобильного приложения и презентационных материалов (1,9 млн).

В закупочной документации указано, что автомобили приобретаются за счет собственных средств предприятия, которое занимается управлением промышленными парками и привлечением инвестиций в Ярославскую область. Чистая прибыль «Корпорации развития Ярославской области» за 2017 год составила 57 млн рублей.

В самой компании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что покупка дорогих автомобилей необходима для имиджевых мероприятий, в частности, встречи потенциальных инвесторов.