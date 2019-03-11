Владивосток, 11 марта, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Эффективность и риски начального этапа выращивания устриц и мидий в Приморье оценили учёные Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) — филиала ФГБНУ «ВНИРО», сообщает 11 марта пресс-служба предприятия.

(сс)zoosnow Мидии

Проведенное специалистами исследование динамики концентраций личинок тихоокеанской мидии и тихоокеанской устрицы при изменении температуры и солености воды, а также анализ величины плотности спата тихоокеанской мидии и устрицы в разных районах Амурского залива показали неоднозначные результаты.

Учёные утверждают, что, несмотря на хороший природный потенциал приморских акваторий, без должного инвестирования в проекты марикультуры предприятия могут столкнуться с ситуациями, когда совпадение нескольких неблагоприятных природных факторов может привести к выпадению целого года из производственного цикла. И если для крупных предприятий это не станет большой проблемой, то монокультурные марифермы могут столкнуться с серьезным ударом по экономике.

Отмечается также, что учёным и марикультурщикам желательно продолжать совместную работу, чтобы снизить потенциальные риски. Исследования, полагают в ТИНРО, позволят усовершенствовать технологии культивирования и оптимизировать хозяйственную деятельность, что важно с учетом долгосрочных и масштабных инвестиций, которые обычно требуются аквакультуре.

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