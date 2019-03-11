Калуга, 11 марта, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Калужской области суд приговорил к четырём года лишения свободы в колонии общего режима 36-летнего любителя конопли из Подмосковья. Об этом 11 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Износковского района Дмитрий Ярцев.

(сс)Falkenpost Марихуана

Было установлено, что в 2018 году мужчина собрал на поле в Износковском районе коноплю, которую принес в дачный дом в целях дальнейшего потребления, и хранил до момента изъятия сотрудниками полиции.

Масса изъятого наркотического средства, а также частей растений, содержащих наркотические средства, составила свыше 16 килограмм. Вину в содеянном мужчина признал полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний уроженец поселка Полотняный завод Дзержинского района Калужской области подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере на территории Калуги. По версии следствия, обвиняемый вступил в организованную преступную группу и получал от руководителя группы указания о приобретении через «закладки» на территории Калуги крупных партий наркотика, перевозил и помещал их в «тайники». Затем молодой человек через интернет сообщал руководителю организованной группы о местонахождении наркотиков — за денежное вознаграждение. Вина мужчины подтверждается собранными по делу доказательствами и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.