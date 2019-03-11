Чебоксары, 11 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Ещё одно происшествие со сходом наледи с крыши зарегистрировано в Чебоксарах. В результате пострадала женщина, у которой диагностировали ушибы головы. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

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Инцидент произошёл 6 марта в Чебоксарах: на местную жительницу с крыши одного из домов по улице Николаева упала снежная масса. В больнице у горожанки диагностировали ушиб мягких тканей головы и двух пальцев левой кисти. После оказания ей медицинской помощи она была отпущена домой.

Организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях ответственных лиц обслуживающей дом организации признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале с крыш жилых домов по улице Ленинского комсомола и Водопроводной глыбы льда рухнули на 28-летнюю девушку и 14-летнего подростка. В марте 2019 года в Чебоксарах по указанной выше статье было возбуждено уголовное дело в связи с падением наледи на мальчика, который попал в больницу.

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Следственное управление напоминает руководителям управляющих компаний и обслуживающих организаций об обеспечении требований безопасности и устранения последствий снегопадов (в том числе наледи) с крыш. Иначе виновные лица будут нести установленную законом ответственность вплоть до уголовной.