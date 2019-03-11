Сеул, 11 марта, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Южной Корее в возрасте 74 лет скончался вице-председатель CJ Group Ли Чхе Ук, сообщает телеканал YTN.

Вице-председатель Ли Чхе Ук

10 марта представители компании CJ Group сообщили, что в 16:05 по местному времени ушел из жизни вице-президент компании. Ли Чхе Ук скончался от обострившегося хронического заболевания легких.

В 1972 году Ли Чхе Ук присоединился к компании Samsung Group в качестве директора GE Healthcare и главы Incheon International Airport Corporation, а с октября 2013 года занимал должность генерального директора CJ Corporation.

Представители компании CJ Group сообщили, что Ли Чхе Ук обладал превосходными управленческими навыками, а также пользовался уважением со стороны молодых сотрудников.

Известно, что похороны вице-президента компании CJ Group состоятся 13 марта.