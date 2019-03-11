Ростов-на-Дону, 11 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В «Русском национальном банке» выявлены хищения на сумму около 1 млрд рублей. Эта информация следует из отчёта конкурсного управляющего обанкротившейся организации.

Jason Baker Банковское хранилище

Речь идет хищении средств, выданных под видом займов компаниям ООО «Полис Юг-КС2», ООО «Завод универсальное оборудование», ЗАО «Новоорловский ГОК», ООО «Ростбиотех», ООО «Ломпром Шахты», ООО «Тим Групп» и ряду физических лиц, сообщает «Коммерсант». В полицию уже направлены соответствующие заявления с просьбой возбудить уголовные дела по пяти статьям УК РФ.

Издание также сообщает, что банк был учреждён в 1990 году. Его владельцами являются Сергей Насибуллин (доля 10%), Стелла-Мария Шишкина (45%) и Елена Варшавская (45%).

ИА REGNUM напоминает, что «Русский национальный банк» прекратил свою деятельность 6 июня 2018 года. Такое решение принял Центральный банк России. В ноябре банк был объявлен банкротом. Но только со второго раза. В сентябре 2018 года заявление Банка России арбитражным судом Ростовской области удовлетворено не было.

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По величине активов ООО «Русский Национальный Банк» занимал 339-е место в банковской системе России.