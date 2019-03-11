Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и завел страницу в социальной сети «ВКонтакте». Его страница уже подтверждена администрацией соцсети в качестве подлинной.

Https://vk.com/a_beglov Страница Александра Беглова в соцсети

«Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети — это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения», — написал Беглов в своем первом посте.

Своя страница нужна ему, «чтобы узнавать о ваших взглядах на развитие города», о проблемах горожан и помогать в их решении, сообщил Беглов пользователям сети.

«Открытость власти — это очень важно. А значит, игнорировать «ВКонтакте», исконно петербургский проект, который является частью имиджа нашего города, не имею права», — заявил врио губернатора.

Напомним, Александр Беглов 22 февраля приезжал в Дом Зингера, где находится штаб-квартира «ВКонтакте», чтобы поддержать олимпиаду, проводимую Университетом ИТМО и соцсетью для талантливых школьников. Он стал первым главой города, посетившим офис соцсети. Беглов назвал «ВКонтакте» одним из брендов Петербурга.

С просьбой к Беглову завести страницу «ВКонтакте» 27 февраля обратились руководители благотворительных организаций Петербурга. Они объяснили, что именно в соцсетях сегодня обсуждаются многие городские проблемы. Беглов пообещал, что найдет время завести страницу, и 11 марта выполнил обещание.