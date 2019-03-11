Донецк, 11 марта, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины активизировали применение противотанковых управляемых ракет (ПТУР) в Донбассе, заявил 11 марта начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Ольги Балашовой, Вадима Савицкого ПТУР «Корнет»

«Вчера (10 марта) в районе населенного пункта Ясиноватая противник дважды применил ПТУР», — заявил Безсонов.

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По его словам, с начала 2018 года ведомство зарегистрировало более 50 случаев применения ПТУР со стороны ВСУ. Это может быть связано, отметил Безсонов, с проходящими испытаниями противотанковых управляемых комплексов «Корсар» украинского производства, но не на полигонах, а на линии соприкосновения.

«Делается это для демонстрации боевых возможностей вооружения с целью дальнейшей его продажи за рубеж, то есть в рекламных целях», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. Нарушения зафиксированы на донецком направлении — ВСУ дважды применили управляемые противотанковые ракеты, а также выпустили шесть гранат из АГС.

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