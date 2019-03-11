Севастополь, 11 марта, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Движение части плато на окраине Севастополя выдавило в море несколько тысяч кубических метров грунта в непосредственной близости военного аэродрома «Бельбек». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщил ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Юрий Горячкин.

Вячеслав Степанов, Дмитрий Чистопрудов Су-30СМ на военном аэродроме

«В районе Любимовки возле садового товарищества «Парус» возникла трещина протяженностью около 120 метров. Край оползневого обрыва практически вплотную приблизился к ограждению аэродрома «Бельбек», — отметил специалист.

По его словам, ограждение необходимо перенести на 150−200 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года из-за высокой угрозы схода оползня власти Севастополя ввели режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на северной стороне города.

«Сегодня активность оползня составляет 85%, и вызвана она техногенной нагрузкой и водой, которая вымывает минеральные зерна, провоцируя сползание сыпучего грунта. В садовых товариществах «Парус» и «Лесовод», которые находятся в зоне риска, насчитывается 342 частных земельных участка, но большинство возведённых там домов не имеют правоустанавливающих документов», — отмечал и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук.

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