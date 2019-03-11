Оползень может отодвинуть границы севастопольского аэродрома «Бельбек»
Севастополь, 11 марта, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Движение части плато на окраине Севастополя выдавило в море несколько тысяч кубических метров грунта в непосредственной близости военного аэродрома «Бельбек». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщил ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Юрий Горячкин.
«В районе Любимовки возле садового товарищества «Парус» возникла трещина протяженностью около 120 метров. Край оползневого обрыва практически вплотную приблизился к ограждению аэродрома «Бельбек», — отметил специалист.
По его словам, ограждение необходимо перенести на 150−200 метров.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года из-за высокой угрозы схода оползня власти Севастополя ввели режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на северной стороне города.
«Сегодня активность оползня составляет 85%, и вызвана она техногенной нагрузкой и водой, которая вымывает минеральные зерна, провоцируя сползание сыпучего грунта. В садовых товариществах «Парус» и «Лесовод», которые находятся в зоне риска, насчитывается 342 частных земельных участка, но большинство возведённых там домов не имеют правоустанавливающих документов», — отмечал и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук.
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