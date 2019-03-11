Москва, 11 марта, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Введение максимальной суммы покупок в 3 тыс. рублей по карте Visa при бесконтактной оплате, при которой не надо будет вводить ПИН-код, безусловно, правильное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Marco Verch Карта Visa

Бесконтактные формы оплаты в России стремительно развиваются. К концу 2018 года общая доля совершенных гражданами бесконтактных операций по банковским картам практически достигла 50%. Невероятная динамика, учитывая, что несколькими годами ранее доля «бесконтакта» была менее 1%.

«Жителям России настолько пришлись по вкусу платежные новшества, что за очень короткий срок страна уверенно закрепились в тройке лидеров по объему таких операций, при том, что серьезных инфраструктурных изменений, которые бы привели в соответствие изменения в потребительской модели поведения российских граждан и беспрецедентный рост популярности бесконтактных платежей, не проводилось», — пояснил эксперт.

Так что, по его мнению, решение платежной системы Visa об увеличении суммы «бесконтактной» покупки до 3 тыс. рублей без пин-код подтверждения стало своевременной настройкой под изменения. Еще действующее сейчас ограничение в 1 тыс. рублей, учитывая девальвацию рубля и тенденции развития российского рынка платежей, абсолютно точно не соответствует реалиям.

«Теоретически можно было бы установить и более высокий лимит, однако представляется, что на текущий момент в этом нет большого смысла, учитывая слабую динамику покупательной способности в России и величину среднего чека гражданина РФ в 500−600 рублей», — отметил Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Visa в апреле 2019 года увеличит порог максимальной стоимости покупок для оплаты по карте без ПИН-кода до 3 тыс. рублей (сейчас — до 1 тыс. рублей).

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