Москва, 11 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Участники митинга, прошедшего 10 марта в Москве, заблуждаются о планах властей РФ ограничить свободу интернета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все (в РФ) выступают за свободу интернета… — сказал представитель Кремля. — Никто не является сторонником идеи урезания интернета».

По его словам, смысл принимаемых правительством законопроектов в этой области, призванных обеспечить «жизнеспособность» сети в РФ, понимают ни все жители страны.

«Они (законопроекты) направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг за свободу интернета в стране. Массовое мероприятие было согласовано с властями города.

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