Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Волонтёры движения «Петербург — город перемен!» подвели итоги праздничной акции, посвящённой 8 марта. Лидер движения Георгий Рожков сообщил, что поздравления с Международным женским днем получили не менее 8500 женщин. Цветы вместе с открытками раздавались на улицах, во всех районах города.

Движение «Петербург – город перемен!» Волонтёры движения «Петербург – город перемен!» на Дворцовой площади

Представители молодежного движения «Петербург — город перемен!» организовали первую масштабную акцию, которая прошла во всех районах Петербурга, и приурочили её к 8 Марта. В акции приняли участие 220 волонтёров, из них 170 добровольцев появились на улицах города с букетами цветов и открытками для прекрасных дам.

Движение «Петербург – город перемен!» Поздравления в социальных учреждениях

Формат акции предполагал как поздравление жительниц Петербурга с Международным женским днем на городских улицах, так и посещение нескольких организаций. Подарки волонтеры также вручили пациенткам государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 2», пациенткам госпиталя для ветеранов войн, пребывающим в социально-культурном центре «Буревестник». Позднее волонтеры переместились на Дворцовую площадь.

Лидер движения Георгий Рожков добавил, что в общей сложности волонтеры поздравили 8500 жительниц города. Женщины получили подарки не только на улицах и площадях, но и на рабочих местах, а также в больничных палатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в праздник добровольцы «Центра городских волонтеров Петербурга» и Ресурсного центра НКО встречали на Московском вокзале женщин, которые либо приехали в город на Неве, либо уезжали из Северной столицы. Представительницам прекрасного пола дарили букеты тюльпанов.