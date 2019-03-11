Москва, 11 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Уровень зарплат школьных учителей невысок не только на Северном Кавказе, но и в большинстве остальных регионов страны, а между тем именно учителя — на переднем крае войны с растущими невежеством и безнравственностью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 марта, комментируя данные исследования РИА Новости о зарплатах преподавателей.

Александр Казаков Ликбез 1920

Как сообщалось ранее, исследование показало, что самый высокий уровень зарплат школьных учителей — в Москве и на Дальнем Востоке, самый низкий — на Северном Кавказе. В целом в России более 30% работников образования получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата составляет 37,8 тысячи рублей.

«Зарплаты работников сферы образования и особенно учителей — это одновременно и боль, и большая проблема современной российской действительности.

Недавно у меня был разговор с молодым человеком, окончившим в Твери университет по специальности «история» с красным дипломом. Ни в университетские преподаватели, хотя такое предложение было, ни в школьные учителя он не пошёл. В университете он не остался потому, что, как он говорит, «преподавать историю некому»: дети, пришедшие из школы, ничего не знают, ничем не интересуются. В школу не пошёл, потому что «как жить на такую зарплату?»

Перепроверил не по официальной статистике (в приведённом исследовании Тверская область выглядит не хуже многих других), а через знакомых. В большом посёлке под Тверью базовая ставка учителя в средней школе при 18 часах нагрузки в неделю — 8 тысяч рублей. Действительно, как на такие деньги, даже если их удастся удвоить за счёт увеличения нагрузки, классного руководства и так далее, прожить? А жениться? А детей завести?

Одним словом, хорошо, что благодаря проведённому исследованию выделена особая проблематичность оплаты труда учителей на Северном Кавказе, но плохо-то дело обстоит повсеместно, за исключением Москвы, Петербурга и некоторых особо богатых регионов! Ситуацию надо менять кардинально, так, как в своё время изменили ситуацию с денежным содержанием офицерского состава в армии и силовых ведомствах.

За умы и души наших детей идёт не просто борьба, идёт настоящая война с растущим невежеством, злонамеренностью, безнравственностью, глупостью. Учителя — на переднем крае этой войны. Они должны ощущать себя достойно, уверенно, защищённо. И спрос с них в этом случае можно обоснованно повысить. Для этого зарплата учителя должна быть увеличена в разы и должна достичь, наконец, средней зарплаты хотя бы бухгалтера. Тогда, надеюсь, выпускники с красными дипломами будут чаще идти в школы, а школы — выпускать большее число таких детей, которых захочется учить педагогам-профессионалам в вузах», — отметил Михаил Демурин.