Москва, 11 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Доходы Москвы от туристической деятельности составили около 120 млрд рублей в прошлом году, что сопоставимо с расходами на строительство столичных дорог и метрополитена. Такие цифры 11 марта озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита одной из новых гостиниц, рядом с аэропортом «Внуково».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

"Москва каждый год увеличивает туристические потоки. В прошедшем году они достигли 23,5 млн человек. Есть ещё такое направление, как экскурсионные потоки — граждане, которые прибывают в Москву, не останавливаясь на ночёвку. Их количество в прошлом году оставило около 56 млн человек. Это большая сумма. Деление на тех, кто ночует и не ночует в Москве, условное, но эксперты оценивают их как разные группы. Благодаря большой агломерации и доступности Москвы, столица является центром притяжения для всего Центрального федерального округа и всех транзитных пассажиров», — рассказал Собянин.

По словам мэра Москвы, туристическая отрасль с каждым годом становится все более весомой для экономики Москвы. Развитию отрасли во многом способствует строительство новых отелей и гостиниц. За последние годы в столице открыто более 50 гостиниц. В этом году, по предварительной оценке, введут до 18 объектов. При этом гости столицы ежегодно приносят городу доход в десятки миллиардов рублей. Причем эти показатели будут только расти.

«В Москве экономика туризма является значимой. Поступления в городской бюджет налогов от туристической отрасли составляют около 120 млрд рублей. Это сопоставимо с расходами на реновацию «хрущёвок» или строительство дорог в Москве, строительства метрополитена. Думаю, доходы будут только расти. Мы занимаемся развитием туризма, в том числе событийного. Даже День города Москвы является не только городским, а общероссийским праздником. На него приезжают граждане России со всех уголков страны. Уверен, что количество туристов в Москву будет расти, и это будет сказываться на доходах Москвы и качественном развитии нашего города», — отметил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва уступила Санкт-Петербургу в рейтинге регионов по экскурсионным турам для туристов.