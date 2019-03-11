Кемерово, 11 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. На страхование муниципального и частного имущества, которое находится в зоне возможного подтопления паводковыми водами, из бюджета Кемеровской области будет выделено 1,16 млн рублей. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, речь шла сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в региональной администрации.

Исаак Левитан. Половодье. 1885

По данным кемеровского управления по ценным бумагам и страховому рынку, за счёт средств бюджета области будут застрахованы 670 жилых домов граждан льготных категорий, за счёт средств местных бюджетов — 84 жилых дома. Сейчас застрахованы 93 социально значимых объекта муниципального имущества (школы, детские сады, больница, медицинское оборудование, музей, мосты, дороги, дамбы и др.) на страховую сумму свыше 222 млн рублей. Работа по страхованию должна быть завершена до 1 апреля. Этим занимаются девять страховых компаний, четыре из них, уверяют власти, готовы применять сниженные страховые тарифы (на 5 — 15%) для страхования имущества льготных категорий граждан. Средняя стоимость страхового полиса — 1,5 тыс. рублей. Как сообщил начальник департамента по ЧС Кузбасса Константин Стефанский, в зону возможного подтопления могут попасть 186 населённых пунктов, а это более 8 тысяч домов и 20 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей. В зоне риска также пять участков автомобильных дорог федерального значения (два в Мариинском районе, по одному в Топкинском районе, посёлке Рассвет Кемеровского района и Чебулинском районе) и три автомобильных моста федерального значения.

Напомним, что с 25 февраля межведомственная комиссия начала проверять готовность муниципальных образований региона к безаварийному пропуску паводковых вод. А в марте комиссия приступила к обследованию гидротехнических сооружений. На территории области 400 пунктов временного размещения готовы принять около 71 тыс. человек.

По данным регионального департамента по ЧС, вскрытие рек в этом году в Кузбассе начнется 14−17 апреля.