Альменевский район, Курганская область, 11 марта, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В Альменевском районе Курганской области женщина бросила своих троих детей на несколько суток в неотапливаемом доме без пищи. Дети выжили благодаря найденным грязным овощам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) eflon Кукла, сидящая на крыльце

По информации надзорного ведомства, данная мать систематически злоупотребляла спиртным в присутствии малолетних детей. На фоне алкогольных психозов устраивала скандалы. Кроме того, приглашала в дом собутыльников, лишая детей возможности полноценного отдыха и создавая нездоровую обстановку для их проживания и развития.

В феврале 2019 года года Альменевским районным судом мать троих детей признана виновной в совершении преступления по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Женщине назначено наказание в виде 290 часов обязательных работ.

По сообщению прокуратуры Курганской области, по подобным случаям ненадлежащего воспитания несовершеннолетних возбуждены уголовные дела в Кетовском и Лебяжьевском районах региона. В настоящее время по ним ведется предварительное следствие.