Рим, 11 марта, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Непривитых детей до 6 лет в Италии перестали пускать в детские сады и ясли. Соответствующий закон был принят еще в 2017 году, но его вступление в силу переносилось два раза. Однако в этом году, как сообщает газета La Repubblica, министр здравоохранения Джулия Грилло отказалась от очередного переноса, несмотря на просьбу вице-премьера Маттео Сальвини, и закон вступил в силу сегодня, 11 марта.

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Согласно ему, также предполагается наказывать штрафом родителей непривитых детей в возрасте от 6 до 16 лет. Размер штрафа составит до 500 евро.

Между тем, в стране в настоящее время идет обсуждение нового закона, который предполагает массовую прививку лишь в случае эпидемий. И поскольку сейчас в стране, по данным Минздрава, распространяется эпидемия кори, для ее ликвидации, по данным Il Fatto Quotidiano, планируется вакцинация не только детей, но и 2,5 млн взрослых итальянцев.